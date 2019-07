Ideologische »Volksgemeinschaft«

Die »Identitäre Bewegung« will am 20. Juli in Halle in Sachsen-Anhalt aufmarschieren. Die Gruppierung betreibt dort seit 2017 ein Wohn- und Politprojekt, das sie selbst als »patriotisches Kultur- und Veranstaltungszentrum« bezeichnet. Von dort aus gingen häufig gegen Linke gerichtete Angriffe, Einschüchterungsversuche und Beleidigungen aus, so Valentin Hacken, Sprecher des Bündnisses »Halle gegen rechts« am Montag im Gespräch mit junge Welt. Das Bündnis, bei dem 30 Organisationen und 100 Einzelpersonen mitwirken, ruft mit dem Slogan »Die Identitären stoppen« zu vier Gegendemonstrationen und zehn Kundgebungen in der Stadt auf. Unterstützer unter anderem aus Berlin, Wien und dem nahe gelegenen Leipzig haben sich angekündigt.

Der Aktivist von »Halle gegen rechts« schildert die Gewaltbereitschaft der »Identitären« anhand von Beispielen: Bereits 2015 hätten »Identitäre« in der Marktkirche in Halle eine Veranstaltung für Geflüchtete gestürmt und einen Journalis...