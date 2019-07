Rotlicht: Raumfahrt

»Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit«: Am 21. Juli 1969, vor fast genau 50 Jahren, betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Es war ein Ausnahmeereignis, das die Menschheit in seinen Bann schlug: 500 bis 600 Millionen, rund ein Sechstel der damaligen Erdbevölkerung, verfolgten auf flimmernden Fernsehbildschirmen Armstrongs erste tastende Schritte auf dem Erdtrabanten. Ein Gedanke, der seit Jahrhunderten so viele gefesselt, der seinen Niederschlag in Märchen, in Romanen gefunden hatte, wurde Wirklichkeit.

Dabei ging es auch bei der ersten Mondlandung, wie immer in der Raumfahrt, nicht nur um die Faszination, die das All und die Erkundung seiner fremden Weiten seit je ausüben. Es ging zugleich um mehr: um höchst profane irdische Staatenkonkurrenz. Mit der Mondlandung war es den USA gelungen, den Rückstand wettzumachen, in den sie zuvor geraten waren: Seit dem Start des Sputnik 1, des ersten Satelliten,...