Klassenfragen und Kulturkampf

Dem Entschluss, dass sich die Labour-Partei unter allen Umständen für ein zweites EU-Referendum ausspricht, gingen Anfang Juli scharf ausgetragene Wortgefechte voraus. Es geht dabei um strategische Fragestellungen innerhalb der Linken und der britischen Gewerkschaftsbewegung insgesamt, die noch lange nicht entschieden sind.

Am 3. Juli schrieb der Journalist und ehemalige Berater Jeremy Corbyns, Paul Mason, einen Meinungsbeitrag für den New Statesman, in dem er dafür plädierte, dass Labour sich endgültig am »Remain«-Lager ausrichtet. Die Partei könne sich nicht auf die Stimmen der »kleinen Engländer« verlassen, die vor allem alt, weiß und in Kleinstädten zu Hause seien. Im Gegenteil müsse Labour sich an den »multikulturellen Teilen« der Arbeiterklasse orientieren, die in globalisierten Beschäftigungsverhältnissen steckten. Nur jene Teile der politischen Linken und der Gewerkschaftsbewegung, die dem »Putin-Flügel« angehörten...