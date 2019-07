Zweifelhafte Allianz

Die Sozialistische Partei (SP) in den Niederlanden will in bilateralen Abkommen mit Ländern wie Polen, Bulgarien oder Rumänien eine Höchstgrenze für Arbeitsmigranten festlegen. »Wir wollen die Ausbeutung anpacken und den unregulierten Markt bändigen. Unsere Initiative ist sozial und bietet die Möglichkeit, für jedes Land und jede Branche Maßarbeit zu leisten«, sagte die Fraktionschefin der SP, Lilian Marijnissen, am Donnerstag in einem Gespräch mit der Tageszeitung Algemeen Dagblad (AD) aus Rotterdam.

Bei dem Treffen war auch Gert-Jan Segers zugegen, der politische Führer der streng calvinistischen Christenunie. Sozialisten und Hardcoreprotestanten hatten die Initiative gemeinsam ausgearbeitet. Für die Niederlande ist die Kooperation zwischen Parteien aus politisch weit voneinander entfernten Lagern nicht ungewöhnlich. Niederländer sind pragmatisch und lieben den Konsens. Außerdem ist die Christenunie in sozialpolitischen Fragen traditionell eher links ei...