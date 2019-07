Nicht mal ein Liter Wodka

In Italien sorgt die Affäre um Gelder, die Vizepremier Matteo Salvini aus Moskau erhalten haben soll, weiter für Aufregung in den Medien. Ausgelöst wurde die »Russland-Affäre« vom Onlinemagazin Buzzfeed, das über ein Treffen von Politikern der von Salvini geführten Lega-Partei mit Vertretern der russischen Regierung am 18. Oktober 2018 im Moskauer Hotel Metropol berichtet hatte. Dabei sei es darum gegangen, der Lega zur EU-Wahl Finanzhilfen zukommen zu lassen. Buzzfeed veröffentlichte zudem eine Tonaufnahme der Unterredung.

Die Rede ist von mehreren Millionen Euro, die der Lega zufließen sollten, versteckt in einem Abkommen über den Verkauf von drei Millionen Tonnen Erdöl zu Vorzugskonditionen...