Brücken bauen in Berlin

Women in Exile & Friends, eine Organisation geflüchteter Frauen nebst Unterstützerinnen, plant ein dreitägiges Sommeraktionscamp in Berlin, das im Aufruf als »Building Bridges Festival« (Festival des Brückenbauens) bezeichnet wird. Stattfinden soll es vom 26. bis zum 28. Juli auf dem Berliner Oranienplatz. Eingeladen sind neben geflüchteten Frauen* auch solche, die mit diesen politisch arbeiten wollen – die Schreibweise von Frauen* mit Genderstern zeigt an, dass alle gemeint sind, die sich als Frauen identifizieren. Interessierte Einzelpersonen sind ebenso willkommen wie Grup...