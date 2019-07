Klemke, Dessau, Dittus, Hein

Der Dokumentarfilmer Christian Klemke, der heute 70 wird, kam nach dem Regiestudium in Moskau und Babelsberg 1979 in einer Phase zur Defa, als man dort Kinovorfilme entwickelte, die auch junge Leute sehen wollten. Klemke drehte Beiträge für die Reihe Kinobox und Discofilme zu Musiktiteln bekannter Gruppen wie Neumis Rockzirkus, Silly und Locomotiv GT aus Budapest. Später, und speziell seit den 90er Jahren, widmete er sich der filmischen Aufarbeitung der deutschen Geschichte vom Widerstand in den Nazijahren, schuf um Realität bemühte DDR-Porträts und schilderte den Wandel der »Bonner Republik« zur »Berliner Republik«. Auch Reisen durch die Länder der GUS bis hin nach China unternahm er für den RBB mit der Kamera.

Klemke wurde das visuelle Gefühl durch seinen Vater Werner, den berühmten Grafiker, quasi in die Wiege gelegt. Ähnliches gilt für Maxim Dessau, dessen Vater Paul Schauspiel- und ...