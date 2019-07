Menschenrechtler des Tages: Michael Pompeo

Mike ist im Auftrag des Herrn unterwegs. US-Außenminister Michael Pompeo verkündete am Montag (Ortszeit) in Washington die Gründung einer »Kommission für unveräußerliche Rechte«. Na gut, wenigstens einer in der US-Administration, der gemerkt hat, dass er in Sachen Menschenrechte Beratungsbedarf hat.

Aber natürlich hat das ganze so einige Haken. Das fängt schon bei den geistigen Vorbildern an, auf die sich Pompeo beruft. Neben Alexis de Tocqueville und Eleanor Roosevelt nannte er auch Ronald Reagan. Der habe eine »Menschenrechtsrevolution« betrieben, so Pompeo. Moment –...