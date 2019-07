Gutes Klima

Nach dem dritten Treffen zwischen »Afghanen aus allen Bereichen der Gesellschaft« und einer Delegation der Taliban herrscht bei den Teilnehmern und in den internationalen Medien vorsichtiger Optimismus vor. Die Begegnungen fanden am Sonntag und Montag in Doha, der Hauptstadt von Katar, statt. Gastgeber waren formal das Emirat Katar und der deutsche Sonderbeauftragte für Afghanistan und Pakistan, Markus Potzel.

Ähnliche Konferenzen hatte es zuvor im Februar und Mai in Moskau gegeben. Aber anders als damals waren in Doha unter den 50 bis 60 Teilnehmern aus der »afghanischen Gesellschaft« auch mehrere Angehörige des Regierungsapparats. Sie durften allerdings nur in ihrer »Eigenschaft als Privatperson« auftreten. Direkte Gespräche mit der Regierung in Kabul lehnen die Taliban nach wie vor ab, da sie in ihr nur eine »Marionette« ausländischer Staaten, insbesondere der USA, sehen.

Lobend erwähnt wurde, wie schon nach den beiden Konferenzen in Moskau, das kolleg...