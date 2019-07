Der Klang der Mondlandung

Radiomoderatoren und Nachrichtensprecher achten in der Regel auf die korrekte Aussprache von Eigennamen. Bei der Berichterstattung rund um die Verhaftung der »Sea Watch 3«-Kapitänin Carola Rackete taten sie das allerdings nicht. Durch die Bank setzte man in den Hörfunkredaktionen auf eine falsche Betonung mit »Rakete«. Die Motivation dahinter ist nicht ganz klar. Sollte das Thema Seenotrettung mit einem Namenswitz aufgelockert werden? Oder klingt da etwa der seit Wernherr von Braun bestehende deutsche Raketenfetisch mit an? Oder hat das diesjährige 50. Jubiläum der Mondlandung eine Rolle gespielt?

Um sich letzterer zu widmen, braucht man aber keine Witze mit Namen zum besten zu geben, denn die kommende Woche hält einige Mondlandungshörspiele im Programm bereit. Anna Peins »Die Mondscheinbraut« (NDR/HR 2016; Di., 20 Uhr, DLF) blickt auf das Fernsehevent der späten 60er durch die Augen eines bundesdeutschen Schulkindes, das gerne JFK im outer space eheliche...