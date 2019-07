Ende der Party

Nun ist auch die französische Justiz dem in Japan unter Hausarrest stehenden ehemaligen Generaldirektor des Automobilherstellers Renault-Nissan, Carlos Ghosn, auf der Spur. Am vergangenen Mittwoch durchsuchten Beamten der staatlichen Antikorruptionsbehörde und der Pariser Finanzpolizei die Chefetagen und den Verwaltungskomplex der Firma in Boulogne-Billancourt im Westen von Paris. Die mehr als 15 Stunden dauernde, spektakuläre Aktion galt der Suche nach Anhaltspunkten, die den Verdacht gegen den in Tokio wegen schwerer Untreue und Steuerhinterziehung angeklagten Libanesen mit französischem und brasilianischem Pass erhärten sollen. In einer von Renault veröffentlichten Stellungnahme heißt es, das Unternehmen arbeite auf allen Ebenen mit den Untersuchungsbehörden zusammen und habe selbst Anzeige gegen seinen ehemaligen Chefmanager erstattet.

Einem Amtshilfeantrag der japanischen Justiz folgend, gehen die französischen Ermittler derzeit dem Verdacht nach, Gh...