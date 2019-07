Gespaltenes Land

Am Mittwoch will die Bundesregierung den Abschlussbericht der Kommission »Gleichwertige Lebensverhältnisse« vorstellen. Die Unterschiede zwischen den Regionen sind enorm.

Es bestehen »erhebliche Disparitäten in den regionalen Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, bei der Verkehrs- und Mobilfunkanbindung und beim Zugang zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge«, heißt es laut einem Bericht der Zeitungen der Funke-Mediengruppe in dem Dokument. Die Bundesregierung ziehe daraus den Schluss, ihre Struktur- und Förderpolitik künftig weniger nach Ost und West und dafür mehr nach »Bedarfslagen« auszurichten.

Man wolle sich verpflichten, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen als »Richtschnur bei allem politischen Handeln« zu nehmen, wird der Bericht zitiert. Was das konkret bedeutet, wird womöglich am Mittwoch klarer, wenn Innenminister Horst Seehofer (CSU), Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Familienministerin Franz...