Das Arbeitstier

Nordhausen, Hermsdorf, Weida – Städte, die das Herz des modernen Fußballfans mit Sky-Abo nicht gerade höher schlagen lassen. Welten liegen zwischen den Stätten ehemaliger Betriebssportgemeinschaften und Hochglanzprodukten wie Bundesliga, Champions oder Nations League, und man muss schon ein ganzes Leben anlegen, um über Zeiten und Staaten hinweg den Bogen zu spannen. Zum Beispiel das von Lutz Lindemann.

Dass Lindemann es in die höchsten Kreise des DDR-Fußballs geschafft hat, mutet nicht nur im Zeitalter der Nachwuchsleistungszentren und durchgeplanten Kickerkarrieren unwahrscheinlich an. Obgleich es verboten ist, Spieler von Schwerpunktklubs abzuwerben, lässt sich der an den 1. FC Magdeburg gebundene Lindemann 1967 von Stahl Eisenhüttenstadt locken. Das Gericht des Deutschen Turn- und Sportbunds erkennt »Verstöße gegen die sozialistische Sportbewegung« und verhängt eine Sperre von anderthalb Jahren. »Ich durfte nicht wechseln«, resümiert Lindemann. »Man w...