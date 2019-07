Hübsch dialektisch gedacht

Da gab es einmal eine Grenze, die Deutschland teilte, in Nord- und Süddeutschland. Die Rede ist vom Weißwurstäquator ober- und unterhalb des Mains, und die musikkritische Geschmackspolizei stellte immer wieder fest, zuletzt beim Balkanbrassboom der Nullerjahre, dass der gefeierte Star in Frankfurt/Main der Flop in Hamburg war.

Wer grenzenlos offen denkt, dem kommen derlei Grenzziehungen suspekt vor, der hütet sich auch vor Sängern, die sich mittels Dialekt dem Allgemeinverständnis entziehen und alle ausschließen, die nicht aus demselben Heimatdorf stammen. All diesen Warnungen zum Trotz sei die CD »Hoamwehblues« von Schorsch Hampel & Dr. Will empfohlen. Der Titel zeigt es bereits an, hier wird bayrisch gesungen. Gekoppelt mit Blues zudem. Das geht nur gut, weil das Brüderpaar aus München schon se...