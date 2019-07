Protest gegen US-Sanktionen

Eine Delegation der Beschäftigten des russischen Nutzfahrzeugherstellers GAZ (Gorkowski Awtomobilny Sawod – Gorkier Automobilwerk) hat am Donnerstag vor der Residenz des US-Botschafters in Moskau für die Aufhebung der Sanktionen gegen das Unternehmen demonstriert. Auf Plakaten und in Redebeiträgen hieß es, mit den Strafmaßnahmen treffe Washington »nicht Putin, sondern uns«. GAZ drohe noch vor Jahresende die Insolvenz und damit der Region Nischni Nowgorod (ehemals: Gorki) der Verlust von 40.000 Arbeitsplätzen sowie weiteren 400.000 bei Zulieferern und Händlern.

Organisiert hatte die Aktion nach Angaben der GAZ-Gruppe der Betriebsrat des Unternehmens. Eine Sprecherin sagte, alle Teilnehmer hätten für die Fahrt ins 400 Kilometer entfernte Moskau Urlaub genommen. Anlass für die Kundgebung war der US-amerikanische Unabhängigkeitstag. US-Botschafter Jon Huntsman erklärte, die USA »respektierten« auch »abweichende Meinungen«.

Es war schon die zweite derartige De...