Die 19 wär’s gewesen. Eine Jungautorenlesung in Klagenfurt

Das Musil-Museum ist das erste Haus, auf das man am Bahnhof in Klagenfurt zugeht. Ende Juni laufe ich hier dem Museumschef Heimo Strempfl in die Arme, und mir bleibt nichts übrig, als ihn anzulügen. Ich sei zur Lesung des »Literaturkurses« in seinem Haus angereist, hätte das oft genug vorgehabt … Man spricht auch von »Häschenkurs«, aber dieser Begriff muss durch einen schöneren ersetzt werden, mir schwebt Elevenreigen vor.

Eine Stunde vor Beginn ist am Veranstaltungsort gar nichts los, die Leute kommen dann binnen weniger Minuten alle auf einmal. Drei Stunden lang stellen sich neun Lesende vor. Die Texte liegen auf meinen Knien, darunter zur Stabilisierung Die Brücke, Kärntens Kunstzeitschrift.

Frederik Tidén liest im Stehen und betont, ohne Mikro auszukommen, weil er vom Theater ist. Er trägt einen schwarzen Anzug, sein weißes Hemd ist tief aufgeknöpft. Man blickt auf ein hauchdünnes Maschenunterhemd. Seine Haare sind an den Seiten kurzgeschoren und türm...