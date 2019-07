Jenseits der Außengrenze

Die Entlassung der Kapitänin des Seenotrettungsschiffes »Sea-Watch 3«, Carola Rackete, aus dem Hausarrest, hat jenseits der italienischen Rechtsregierung allgemein für Erleichterung gesorgt. Hintangestellt wird, dass sich an der Kriminalisierung von Seenotrettung – die Anklage wegen Beihilfe illegaler Migration besteht weiterhin gegen sie und weitere Aktivisten – und an der dramatischen Situation für Flüchtende nichts geändert hat. Die immer stärker eingeschränkte zivile Seenotrettung hat die Zunahme an Todesopfern auf dem Mittelmeer zur Folge, wie am Montag das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) erst wieder bestätigte. Eine weitere Tragödie ereignet sich in Libyen selbst, dem Land, aus dem die meisten Migranten und Flüchtlinge Richtung Europa aufbrechen. Durch den 2011 geführten Krieg der NATO gegen Muammar Al-Ghaddafi wurden staatliche Strukturen zerstört und das Land rivalisierenden Milizen und Warlords überlassen. Hinzu kommen divergierende neokoloniale ...