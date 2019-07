»Faschistischer Flügel gewinnt Einfluss«

Am Wochenende hat die Aktivenkonferenz des Bündnisses »Aufstehen gegen Rasssismus« in Erfurt getagt. Was war Thema der Beratungen?

Es ging darum, wie wir unsere Kampagne gegen die AfD verstärken können. Die ist ein Sammelbecken von Neonazis und extremen Rechten. Sie radikalisiert sich kontinuierlich und schürt Rassismus. Die AfD setzt auf die Einschüchterung ihrer politischen Gegner. Der Mord an Walter Lübcke hat gezeigt: Rechte Gewalttäter agieren in einem von Hass und Rassismus geprägten politischen Klima, das wesentlich von der AfD geprägt ist.

Über die Parlamente und die Medien übt sie Druck auf Menschen aus, auf Denunziationsportalen wie etwa den »Lehrerprangern« in Hamburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt verbreitet sie Hass gegen Lehrkräfte, wenn diese sich gegen die rechtsnationale Gesinnung der AfD und deren Zusammengehen mit Neonazis auf der Straße aussprechen. Staatlich geförderte Beratungsstellen und antirassistische Organisationen berichteten, das...