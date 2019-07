Die Kritik an den Zuständen in den Migrantenlagern an der US-Südgrenze nimmt nicht ab. Nachdem eine Gruppe Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses am Montag (Ortszeit) mehrere Camps besucht hatte, kamen weitere Details über den Umgang mit den Geflüchteten ans Licht. Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez berichtete auf Twitter, dass es »nicht nur die Kinder, sondern alle« seien, die unter untragbaren Bedingungen in den Lagern festgehalten würden. »Es ist schwer, die Ungeheuerlichkeit des Problems auszudrücken. Wir sprechen hier von systematischer Grausamkeit in Verbindung mit einer entmenschlichenden Kultur. Sie werden wie Tiere behandelt.«

Ein Beispiel dafür sei der Bericht einer Inhaftierten, der Lagerbeamte gesagt hätten, sie solle Wasser aus der Toilettenschüssel trinken, wenn sie durstig sei. Während des gesamten Besuchs hätten sich die Grenzbeamten respektlos verhalten und über die Abgeordneten gelacht. Nachdem Ocasio-Cortez sich be...