Ich dagegen erschaffe mich neu

Die Bachmann-Preis-Tage in Klagenfurt lassen sich gut ertragen, wenn man sein Interesse daran auf naive Neugier heruntersetzt. Treudoof einfach zugegen sein, bringt Spaß an den 14 Lesungen und Diskussionen. Diese innere Ruhe, ich möchte nichts weiter tun, als zuzuhören, hilft. Nur keine Favoriten vorher auswählen. Nicht irgendwelchen Freunden unter den Teilnehmern die Daumen drücken. Nicht so dumm sein und Sympathien entwickeln. Nur nicht denken, man müsse in die Entscheidungen eingreifen. Das alles bringt absolut gar nichts, ist unnützes Energien-Vergeuden.

Also spekuliere ich nicht über einen Text, welche Chancen er haben könnte, sondern nehme ihn mit Herz und Gleichgültigkeit wie der Kleine Prinz. Ich mime, von nichts richtig doll etwas zu verstehen, bewege mich quasi als Depp. Meine gesamte Körperlichkeit signalisiert allen, die mich fragen, was ich meine, möchte und womit ich rechne, dass ich nur Zuhörer und Hingucker bin. Nichts weiter, basta. Und i...