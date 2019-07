Staatsaffäre Feuerzeugwurf

Die »Initiative in Gedenken an Oury Jalloh«, die um Aufklärung des Feuertodes des Asylbewerbers im Polizeirevier Dessau im Jahr 2005 ringt, steht weiter im Fokus der Justiz. Während die Staatsanwaltschaft den Fall zu den Akten gelegt hat, belangte das Amtsgericht Dessau-Roßlau nun zwei Aktivistinnen mit Ordnungsgeldern von 150 und 50 Euro. Zahlen sie nicht, drohen den Frauen einige Tage Gefängnis. Wie die Initiative am Freitag mitteilte, haben sie Widerspruch eingelegt.

Richter Jochen Rosenberg wirft Nadine S. und Irmela M. vor, im Februar eine Verhandlung gegen ihren Mitstreiter Michael S. durch Zwischenrufe gestört haben. In dem Prozess ging es um den Wurf leerer Feuerzeuge während der Demonstration am elften Todestag Jallohs am 7. Januar 2016 vor die Tür der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau (jW berichtete). Die Initiative hatte zu dieser symbolischen Aktion aufgerufen. Der Vorwurf: Michael S. soll eine Handvoll Feuerzeuge so hoch geworfen haben, dass e...