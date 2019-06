Nachschlag: Perspektivwechsel

Ein Film zur Maueröffnung aus der Perspektive der Grenzer an der Bornholmer Straße in Berlin, deren Schicht am Abend des 9. November 1989 mit einem sympathischen Unterton begleitet wird. »Riskant« nannten dies bürgerliche Medien zur Erstausstrahlung 2014. Natürlich gibt es einen trotteligen Parteisekretär ...