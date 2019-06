Umsonst geschuftet

Die schlimmsten Bedingungen habe es in der Sternegastronomie gegeben. Da sind zwölf, 14, 16, zum Teil sogar 18 Arbeitsstunden möglich, sagte Oliver R. Er hat über die Jahre in verschiedenen Hotels und Gastronomiebetrieben Erfahrungen gesammelt. Mit drei weiteren Kollegen machte er am Donnerstag am Sitz des Hauptstadtbüros der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) auf die verheerenden Arbeitsbedingungen in der Branche aufmerksam.

Die NGG hatte diesmal das Eduard-Pestel-Institut beauftragt, die Anzahl der Überstunden zu ermitteln, die die Beschäftigten in Deutschland im vergangenen Jahr geleistet haben. Das waren demnach knapp 2,15 Milliarden zusätzliche Arbeitsstunden. Davon 1,01 Milliarden zum »Nulltarif«. Im Schnitt arbeitete damit 2018 jeder Beschäftigte 24,9 »Umsonst-Stunden« für den Chef. In Geld umgerechnet mache das etwa 25 Milliarden Euro. Da die Überstundenbilanz in den vorhergehenden Ja...