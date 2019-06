Streit um Reform beim VDZ

Streit bei einem der wichtigsten Lobbyisten der Medienbranche: Beim Verband deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) wird seit Jahren über eine Strukturreform diskutiert. Der Grund: Zu komplex sei die Interessenvereinigung der Magazinverlage aufgebaut – mit den drei Fachbereichen Publikumszeitschriften, Fach- und Konfessionelle Presse und den teils unterschiedlich starken Landesverbänden, berichtete am Dienstag der Hamburger Branchendienst Meedia.

Die Delegiertenversammlung des VDZ hatte demnach am Mittwoch vergangener Woche getagt und empfohlen, die Struktur des Verbandes neu auszurichten. So sollen die fünf Landesverbände (Nord, Berlin-Brandenburg, Bayern, Südwestdeutschland und Nordrhein-Westfalen) mit dem Bundesverband verschmolzen we...