Was vom Aufstand übrig blieb

Gleich mehrere historische Ereignisse prägen die diesjährigen Paraden und Demonstrationen, die in den kommenden Wochen in allen größeren bundesdeutschen Städten anlässlich des Christopher Street Days (CSD) stattfinden werden. So jährte sich erst kürzlich die am 11. Juni 1994 erfolgte ersatzlose Streichung des bis dahin gültigen Strafrechtsparagraphen 175, der Sexualität zwischen Männern in der BRD unter Strafe stellte. Und am 28. Juni 1969, vor 50 Jahren, begann in den frühen Morgenstunden der sogenannte Stonewall-Aufstand, der zur Geburtsstunde des CSD geriet.

Damals setzten sich Lesben, Schwule und Drag Queens erstmals gemeinsam und zugleich militant gegen eine anhaltende Serie brutaler Übergriffe durch die New Yorker Polizei zur Wehr. Als wieder einmal Beamte die in der Christopher Street gelegene Bar »Stonewall Inn« angriffen, war es genug: Sie wollten nicht mehr länger Repressionsopfer sein. Die Angegriffenen wehrten sich, leisteten den Polizisten üb...