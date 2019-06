Internationalisierung mit Yuan

Wie kann sich China gegen die US-Sanktionen wehren? Jim O’Neill, der frühere Vorsitzende von Goldman Sachs Asset Management, hat in einem Interview mit dem US-Sender CNBC am vergangenen Donnerstag dargelegt, dass Beijing den Anteil des Yuan am weltweiten Zahlungsverkehr ausbauen müsse, um die Dominanz des US-Dollars in Frage zu stellen.

Die Volksrepublik habe bereits einige Fortschritte bei der Internationalisierung ihrer Währung erzielt. Chinesische »A-Aktien« – die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden – wurden in die globalen und regionalen Indizes des Index-Anbieters MSCI aufgenommen. Die A-Aktien sowie chinesische Anleihen im Bloomberg-Barclays-Index werden ebenfalls in Yuan gehandelt. Da chinesische Vermögenswerte zunehmend auf den globalen Märkten über den Schalter gehen, müssen mehr Ausländer mit dem Yuan handeln, was den Bemühungen Chinas einer wachsenden Internationalisierung ihrer Währung zugute kommen würde, berichtete das Finanzporta...