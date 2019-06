»Eldorado für die Naziszene«

Stephan Ernst, der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, soll am 1. Mai 2009 in Dortmund an einem Angriff von Neonazis auf die Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbunde beteiligt gewesen sein. Wie erklären Sie sich, dass man, wenn man zum Thema rechte Gewalt recherchiert, regelmäßig bei der Dortmunder Szene landet?

Die Stadt Dortmund ist nunmehr seit Jahren, wenn nicht mittlerweile seit Jahrzehnten, weit über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen hinaus für ihre Naziszene bekannt. Das liegt übrigens nicht nur an den extremen Rechten selbst. Vielmehr gilt die Stadt als Paradebeispiel dafür, wie man im Umgang mit militanten Faschisten alles falsch machen kann.

Was genau meinen Sie damit?

Sowohl die politisch Verantwortlichen in Dortmund als auch Polizei und Justiz haben die aggressive und höchst umtriebige Naziszene in Dortmund seit jeher bagatellisiert. So wurde Stephan Ernst nach dem besagten Angriff auf die DGB-Demonstration trotz e...