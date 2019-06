Rotlicht: Millerandismus

Der Sozialist Alexandre Étienne Millerand (seit 1885 Abgeordneter der französischen Nationalversammlung) trat am 23. Juni 1899 als Handelsminister in das Kabinett Pierre Waldeck-Rousseau ein. Mit General Gaston de Galliffet gehörte dem Kabinett auch einer der Schlächter der Pariser Kommune an. Millerand wurde 1904 aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen. Aus ihm wurde ein konservativer Politiker. Von 1920 bis 1924 war er französischer Staatspräsident.

Dieser Regierungseintritt führte in Frankreich zu einer Spaltung der Partei. Er löste in den Parteien der Sozialistischen Internationale und auf deren Kongressen in Paris (1900) und in Amsterdam (1904) heftige Diskussionen über Sinn und Unsinn einer Regierungsbeteiligung von Sozialisten aus. Millerandismus wurde zum Synonym für eine revisionistische Strategie in der Regierungsfrage. Der Begriff wurde auf die »Regierungssozialisten«, auf Vertreter dieser »Taktik« in der SPD (in Deutschland besonders Edu...