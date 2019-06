Eiskalt gegen Ältere

Viele Deutsche träumten davon, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszusteigen, schrieb am Montag Focus online und zeigte auf, unter welchen Voraussetzungen eine Frührente möglich ist. Doch längst nicht alle älteren Menschen scheiden heutzutage gerne und aus freien Stücken aus dem Beruf aus: Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Sabine Zimmermann, hat bei der Bundesregierung den Stand der Dinge abgefragt: Betrug die bundesweite Erwerbslosenquote der 60- bis unter 65jährigen im Jahr 2008 noch 2,9 Prozent, waren es 2018 schon 6,1 Prozent. In zehn Jahren hat sich die Quote mehr als verdoppelt. Doppelt bitter ist das für die Betroffenen: Sie verdienen nicht nur kein Geld, sondern müssen dazu erhebliche Abschläge bei der Rente hinnehmen.

Erschreckende Zahlen

Zimmermann hat die Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) durch eine Anfrage beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Erfahrung gebracht. Über die Antworten berichte...