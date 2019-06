Antikörper

Wie ist die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt? Ein aktuelles Feature dazu bringt Marie von Kuck mit »Draußen – Vom Leben wohnungsloser Familien in Berlin« (DLF/RBB/WDR 2019; Di., 19.15 Uhr, DLF). Mit der Forderung nach mehr »Protest Disco« gehen bei Klaus Walters »Was ist Musik?« (Mi., 8 Uhr, Byte FM) die beiden Whirlpool-Producer Eric D. Clark and Hans Nieswandt an den Start – kulturelle Nischen sind nämlich nicht nur zum Relaxen geeignet, sondern bieten auch Freiräume, um jenseits des gesellschaftlichen Drucks aktiv zu werden – und sei es beim Tanzen. Für die Inspiration bei der Namensgebung seiner Sendung bedankt sich Klaus Walter übrigens herzlich beim dritten Whirlpooler Justus Köhncke. Der Sänger der Band Die Sterne, Frank Spilker, ist dann wieder mit »Frank-a-delic« (Mi., 9 Uhr, Byte FM) als Radio-DJ unterwegs. Und apro­pos Hamburger Schule: Das Gitarrenquietschen aus Blumfelds Songklassiker »Verstärker« (Mi., 20 Uhr, Byte FM) schmückt auch d...