Dosierte Einbürgerung

In den ersten anderthalb Monaten seit dem entsprechenden Erlass von Präsident Wladimir Putin haben etwa 12.500 Bewohner einer der beiden international nicht anerkannten Donbass-Volksrepubliken ihre neuen Dokumente auf der russischen Seite der Grenze abgeholt. Larissa Schessler, Vorsitzende der »Union der Politemigranten und politischen Gefangenen aus der Ukraine« in Russland, kritisierte die Langsamkeit der bürokratischen Prozeduren kürzlich bei einer Anhörung der russischen Staatsduma. Sie stehe im Gegensatz zu der Effizienz, mit der Moskau 2014 seine Pässe an die Bewohner der Krim vergeben habe. Für »gewöhnliche« Bürger Russlands sei die Ausgabe von Personenstandsdokumenten nach der Einführung eines Online-Antragsverfahrens wesentlich schneller und weniger aufwendig geworden. Wenn das Verfahren weiterhin so träge ablaufe, würden die Donbass-Bewohner irgendwann den Glauben an russische Hilfsbereitschaft als Motiv verlieren, so Schessler.

In der Tat stell...