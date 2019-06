UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet besucht Caracas

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, ist am Mittwoch abend (Ortszeit) zu einem Besuch in Venezuela eingetroffen. Sie werde mit allen Akteuren Gespräche führen, um die Menschenrechte aller Venezolaner zu schützen, kündigte sie über Twitter an. Eine Erklärung werde sie erst am Freitag abend abgeben. Auf der offiziellen Homepage ihres Büros wurde angekündigt, dass sie Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ebenso treffen werde wie Generalstaatsanwalt ...