Kurz, aber heftig

Die Hitze in der Palowa-Arena in Minsk stand den deutschen 3x3-Basketballerinnen ins Gesicht geschrieben. Mit ihrem pitschnassen Trikot wischte sich Satou Sabally den Schweiß von der Stirn, als sie nach dem makellosen Gruppenabschluss bei den Europaspielen endgültig eine Medaille ins Visier nahm. »Das ist auf jeden Fall möglich. Wir wollen ganz weit oben mitspielen«, sagte die 21jährige – und sprach damit zugleich die Marschroute für die kommenden Jahre aus.

Deutschland will sich in der ab 2020 olympischen Variante des klassischen Basketballs möglichst schnell einen Namen machen und setzt daher in Belarus auf vier A-Nationalspielerinnen, die international zwar über wenig 3x3-Erfahrung verfügen, aber individuell viel Klasse mitbringen. Die anstehenden Sommerspiele in Tokio sind das erklärte und kurzfristige Ziel, ein Jahr vor dem Startschuss in der japanischen Hauptstadt soll beim Multisport-Event in Minsk die Grundlage für die noch anstehenden Qualifikati...