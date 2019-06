Was auf der Strecke bleibt

In Brechts »Herr Puntila und sein Knecht Matti« bricht das Verhältnis beider Hauptfiguren, wenn der Knecht am Ende dem trunkenen Herrn vorhält, der Alltag frage: »Wer wen?« Ganz ohne Verb kommt hier das Wesentliche des Stückes zum Ausdruck: Herrschaft.

In Robert Neumanns Inszenierung am Neuen Theater Halle schwebt diese Frage seltsam in der Luft. Noch mehr die anschließende Weisung an die Knechte, die davon spricht: »Den guten Herrn, den finden sie geschwind / Wenn sie erst ihre eigenen Herren sind.« Neumann entwickelt zuvor mit einigem Witz die Geschichte vom gleichsam identitätsgestörten Gutsbesitzer und seinem stoisch folgsamen Knecht. Puntila, besoffen Menschenfreund und nüchtern eins mit seiner Charaktermaske, wird dabei einerseits tendenziell ausschweifend aggressiv und andererseits forsch kalkulierend von Hagen Ritschel gespielt. Als Zentrum hält er ohne Zweifel das Figurennetz auf der in Weiß gehaltenen, mit mehreren Emporen versehenen Bühne zusam...