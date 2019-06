Eine Stadt gegen den Konzern

Rund zehntausend Menschen haben am Samstag im nordostfranzösischen Belfort gegen den US-amerikanischen Großkonzern General Electric (GE)demonstriert. Das Unternehmen will in der 50.000 Einwohner zählenden Stadt im Jura sein Turbinenwerk schließen, die Entlassung von mehr als tausend Lohnabhängigen ist bereits beschlossen. Die gesamte Bevölkerung der von Arbeitslosigkeit geplagten Region stellt sich unterdessen in Solidarität hinter die bedrohte Belegschaft. Ihr Zorn richtete sich besonders gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik der gegenwärtigen Regierung unter Staatschef Emmanuel Macron, die multinationalen Großunternehmen mit Steuergeschenken und der Privatisierung von Staatsbetrieben in die Hände spielt.

Für General Electric, das mit einem Geschäftsvolumen von rund 13 Milliarden Euro zu den mächtigsten Energiegiganten des Planeten zählt, schuften i...