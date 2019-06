»Pragmatisch, aber prinzipientreu«

In Sachsen hat die Partei Die Linke am Sonnabend ihr Programm für die Landtagswahl am 1. September beschlossen. Soziales, Bildung sowie Mieten- und Wohnungspolitik sollen die Themen sein, mit denen sie unter dem Motto »Fortschritt und Zusammenhalt« den Wahlkampf bestreiten will. Zu einer möglichen Koalition mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen äußern sich die »demokratischen Sozialisten« bislang nicht eindeutig. Klar wurde dennoch: Man zielt eher auf Mitte-links-Bündnisse als auf Opposition.

Die heftigen Verluste der Linkspartei bei den jüngsten Kommunal- und Europaparlamentswahlen – in beiden verlor sie Stimmen im zweistelligen Bereich – steckten vielen Genossen noch merklich in den Knochen. Daraus machte auch Landesvorsitzende Antje Feiks in ihrer Rede keinen Hehl: »Wir stecken in einer existentiellen Krise – Punkt«. Gerade darum brauche es aber einen Wahlkampf, der den Namen verdiene und der das Soziale in den Mittelpunkt stelle: Verteilungsfragen, aber a...