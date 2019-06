Den Kampf gemein führen

Am 2. Dezember 1851 unternahm der 1848 gewählte Präsident Frankreichs, Charles Louis Napoleon Bonaparte, ein Neffe Napoleons I., einen Staatsstreich. Er hatte den Putsch mit Hilfe eines von ihm organisierten Netzwerks von Prügel- und Jubeltrupps aus deklassierten Teilen des Pariser Proletariats und auf Reisen zu Kundgebungen in ganz Frankreich vorbereitet. Gestützt auf ein Referendum proklamierte er sich Ende 1852 zum Kaiser. Marx sah in ihm den Musterfall eines Konterrevolutionärs gegen Arbeiterklasse und bürgerliches Parlament

Die »Gesellschaft des 10. Dezember« datiert vom Jahre 1849. Unter dem Vorwande, eine Wohltätigkeitsgesellschaft zu stiften, war das Pariser Lumpenproletariat in geheime Sektionen organisiert worden, jede Sektion von einem bonapartistischen Agenten geleitet, an der Spitze ein bonapartistischer General. Neben zerrütteten Roués (Wüstlingen) mit zweideutigen Subsistenzmitteln und von zweideutiger Herkunft, neben verkommenen und abente...