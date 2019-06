Nachschlag: Souverän

Es ist Freitag, mittlerweile besser bekannt als »Friday for Future« (FFF). Im ZDF-Morgenmagazin wird die FFF-Aktivistin Luisa Neubauer zum erneuten Scheitern der EU-Klimapolitik befragt. Am Donnerstag waren 28 Staats- und Regierungschefs nicht in der Lage, sich auf das ohnehin unambitionierte Ziel für eine ...