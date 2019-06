Nazikonzert zum Jahrestag

An diesem Samstag – dem 78. Jahrestag des nazideutschen Überfalls auf die Sowjetunion – wird in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, die neuerdings Kyjiw genannt werden will, die Creme des Nazirocks aufspielen. Der Klub »Bingo« am Prospekt Peremogi (»Boulevard des Sieges«) lädt zum Festival »Fortress Europe« (Festung Europa) ein, bei dem fünf in der rechten Szene bekannte Bands spielen sollen. Stargast ist die US-Gruppe »Blue Eyed Devils«, die 2012 ein Bandmitglied verlor: Gitarrist Wade Page hatte in einem Sikh-Tempel im US-Bundesstaat Wisconsin sechs Betende erschossen, vier weitere verletzt und sich anschließend selbst das Leben genommen. Auch die anderen eingeladenen Bands produzieren sich in ihren Repertoires mit Gewaltphantasien und Rassismus jeder Art, Leugnung des Holocaust und Verspottung der Opfer. Die Veranstalter versprechen auf ihrer Facebook-Seite »echte Hardcoremusik, acht Stunden brutalen Beat, ultralauten Sound und Weißen Rock ’n’ Roll«. Das...