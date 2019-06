Kampf um Istanbul

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten werden die Wähler in Istanbul am Sonntag über den Oberbürgermeister der größten Stadt der Türkei abstimmen. Am 31. März hatte Ekrem Imamoglu von der kemalistischen CHP das Rennen mit wenigen zehntausend Stimmen Vorsprung vor dem früheren Ministerpräsidenten Binali Yildirim als Kandidaten der religiös-konservativen Regierungspartei AKP knapp für sich entschieden. Doch auf Druck von Staatschef Recep Tayyip Erdogan annullierte der Oberste Wahlrat (YSK) nach einem Monat aufgrund vermeintlicher Unregelmäßigkeiten das Wahlergebnis. Der Verlust der 15-Millionen-Einwohner-Metropole mit ihrem Milliardenbudget würde empfindliche materielle Einbußen für die eng mit der Bauwirtschaft verbandelte AKP bedeuten.

Yildirim wird wie im März von den faschistischen Grauen Wölfen der MHP unterstützt, während Imamoglu die MHP-Abspaltung IYI hinter sich weiß. Wahlkampf wurde diesmal nicht nur in Istanbul betrieben, sondern auch in den ...