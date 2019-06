Auch Reiche sorgen sich

Das Vermögen der sehr Wohlhabenden dieser Welt ist im vergangenen Jahr langsamer gewachsen. Es legte 2018 währungsbereinigt »nur« noch um 1,6 Prozent zu und erreichte das doch erkleckliche Volumen von 206 Billionen US-Dollar (182,5 Billionen Euro). Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Weltreichtumsbericht (Global Wealth Report) der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) hervor.

Im Jahr davor habe der Zuwachs noch bei sieben Prozent gelegen, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters Studienautorin und BCG-Partnerin Anna Zakrzewski. Das galt dann wohl als Reichtumszuwachs zum Wohlfühlen – im Gegensatz zu dem im Vorjahr, der sich lediglich in den Dimensionen von verzinsten Sparkassenkonten vor der Ära von Zentralbankchef Mario Draghi bewegte. Grund für das unerfreuliche Ergebnis aus Sicht der Besitzer von Millionenvermögen und der sie umsorgenden Berater und Banken: eine »Talfahrt« an den Aktienmärkten und das langsamere Wirtschaftswachstum in...