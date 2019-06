Wahnsinniger des Tages: Andreas Scheuer

Andreas Scheuer (CSU) greift mal wieder tief ins Klo. So deutlich muss das gesagt werden. Denn alles, was der Verkehrsminister anfasst – oder liegenlässt –, ist genau das Gegenteil dessen, was nötig wäre, um dem Verkehrsinfarkt beizukommen. Sein Verständnis von Mobilität entspricht dem eines Mannes, der sich im Fond seiner Dienstlimousine von A(udi) nach B(MW) chauffieren lässt und am Wochenende seinen Franz-Josef-Strauß-Oldtimer um den Starnberger See steuert. Kurze Rückschau: Tempolimit? Dafür spricht vieles – weniger Unfälle und Verkehrstote, entspannte Autobahnfahrten, g...