Berechnender Nachbar des Tages: Google

Ob das laute Auflachen in Berlin wohl bis an die US-amerikanische Westküste zu hören war? Im Kreuzberger Kiez wehrte man sich erfolgreich gegen die Einrichtung eines sogenannten »Google Campus«, der im vergangenen Jahr abgeblasen wurde. Warum? Weil der Internetgigant bekannt dafür ist, durch seine Investitionen ganze Stadtbilder umzukrempeln und das, was man Gentrifizierung nennt, in Reinform zu betreiben: steigende Mieten, Verdrängung von angestammten Nachbarschaften, Zuzug von gutbezahlten Ingenieuren und Startup-Fuzzis. Kurzum: Einen Konzern wie Google will man nicht in der Nachbarsch...