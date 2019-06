Neonazis so stark wie nie

Glaubt man dem Landesamt für Verfassungsschutz, ist in Brandenburg die außerparlamentarische Rechte so stark wie noch nie. Im Jahr 2018 habe das »rechtsextremistische Personenpotential« mit 1.675 Anhängern den »höchsten Stand in der Geschichte des Landes« erreicht, wie es im am Mittwoch in Potsdam präsentierten Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr heißt. Zumindest aber sei es der höchste Stand seit 1993, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Mittwoch vorab berichtete. Allein im Vergleich zu 2017 habe das Amt 125 »Rechtsextreme« mehr gezählt. Damit sei die personelle Stärke der Faschisten in Brandenburg zum fünften Mal in Folge gestiegen, erklärte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) laut einer Mitteilung vom Mittwoch.

Auch der »Linksextremismus« habe zugelegt: Das Landesamt spricht für 2018 von insgesamt 620 Personen. Dem Rote Hilfe e. V. in Brandenburg bescheinigt die Behörde einen Zuwachs um 80 Mitglieder innerhalb eines Jahres. Mit insg...