Jeder ist in Gefahr

»Ich wuchs im Schatten von Ikonen auf.«

Julia Kristeva, »Visions capitales. Arts et rituels de la décapitation«

Mit den Zombiehorden von »The Dead Don’t Die« (Die Toten sterben nicht) hat Jim Jarmusch nun das vielleicht notwendige plebejische Supplement zu seinem aristokratischen Vampirfilm »Only Lovers Left Alive« (Nur Liebende werden am Leben gelassen, 2013) vorgelegt. Damals nannten die literaturbeflissenen Vampire die Menschen des Alltags schlicht Zombies. Auf die genregemäße Arbeitsteilung zwischen den Untoten war damit schon ausreichend hingewiesen. Die Zombies sind die hirnlose Plebs (stets in der Horde, sprachlos, hungrig), die Vampire feinsinnige Individualisten (häufig im Exil, eloquent mit fremden Akzenten, durstig).

In »The Dead Don’t Die« kommt das von marodierenden Zombiehorden herbeigeführte oder verkörperte Weltende nun sehr gemütlich und unausweichlich daher. Es findet seinen Ort in Centerville, USA – einem Städtchen am Rand der Wälder im...