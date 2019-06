Egal, wo du herkommst

Am frühen Samstag nachmittag brennt die Sonne erbarmungslos auf den graugrünen Kunstrasen der »Wrangelritze«, wie sich die Spielstätte des Kreuzberger Fußballvereins Hansa 07 Berlin nennt. Erschöpft angekommen, werde ich augenblicklich in die quirlige, doch entspannte Turnierstimmung hineingesogen. Hier wird der zweite ­AFFI-Cup Berlin ausgetragen, zu dem sich 15 hiesige Teams und eines aus St. Pauli gemeldet haben.

AFFI steht für Antifaschistische Fußballfaninitiative, und was draufsteht, ist auch drin. Janusz (der radsportaffine Autor dieser Zeitung) ist ein Urgestein der AFFI-Szene. Noch verschwitzt vom letzten Spiel für sein Team Gesellschaftsspiele erzählt er von den Anfängen in den Nachwendejahren, als es sich gegen aufkommende rassistische und rechtsextreme Tendenzen in den Fanlagern zu positionieren galt. Tanja, die engagierte Mitorganisatorin des Cups, versteht AFFI als »loses Kollektiv«, offen, solidarisch, politisch; und dieses Fußballturnier d...