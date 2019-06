Selenskij taktiert

Die Beendigung des Kriegs im Donbass hat für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij offiziell die oberste Priorität. Diese Einstellung teilt er mit einer Dreiviertelmehrheit der ukrainischen Bevölkerung. 60 Prozent der Befragten haben sogar unlängst bei einer Umfrage erklärt, notfalls solle Kiew im Interesse des Friedens auch auf den Donbass verzichten. Gleichzeitig vermeidet der Präsident, persönlich irgendwelche Äußerungen zu tätigen, auf die er festgelegt werden könnte. Letztes Wochenende war er in der frontnahen Hafenstadt Mariupol, sagte aber kein Wort über seine Strategie zur Beendigung des Krieges. Statt dessen ließ er sich Manöver von Kampftauchern der ukrainischen Marine vorführen und brachte seine Personenschützer in Verlegenheit, indem er angesichts der Hitze in seinem Anzug durch einen Springbrunnen lief. Die Gorillas mussten wohl oder übel hinterher und auch eine Freiluftdusche nehmen. Hauptsache, es gab nette Bilder.

Gleichzeitig s...