Zündstoff in der Weltpolitik

In Persien hatte Mohammed Ali Schah (1872–1925) Ende Juni 1908 das Parlament, das als Ergebnis der Revolution von 1900 entstanden war, durch Truppen des russischen Zaren auseinanderjagen lassen. Sie standen unter dem Kommando von Oberst Wladimir Ljachow (1869–1920). England hielt sich scheinbar abseits, rechnete aber damit, die Früchte dieses »Sieges« ernten zu können. In der Türkei war Sultan Abdülhamid II. (1842–1918) Ende Juli 1908 gezwungen, die außer Kraft gesetzte Verfassung wiedereinzuführen.

In Persien hat eine Gegenrevolution stattgefunden, in der die Auseinanderjagung der I. Duma und der russische Aufstand Ende 1905 ganz eigenartig miteinander verknüpft waren. Die von den Japanern mit Schimpf und Schande geschlagenen Truppen des russischen Zaren (im russisch-japanischen Krieg von Februar 1904 bis Sommer 1905, jW) revanchieren sich in der Weise, dass sie ihr möglichstes im Dienste der Gegenrevolution leisten. Ihren Heldentaten bei den Massenersch...