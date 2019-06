»Neuer Langer Marsch«

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, das an diesem Sonnabend am Rande des G-20-Gipfels stattfinden soll, hat bereits vorab große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schließlich hat der US-Wirtschaftskrieg gegen die Volksrepublik, um den es in dem Gespräch gehen wird, weitreichende Konsequenzen für die gesamte Weltwirtschaft. Schon jetzt senkt er das globale Wachstum laut Schätzung von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann um ein Prozent. Kommt es heute nicht zu dem »Waffenstillstand«, den sich viele erhoffen, dann könnte Trump – das hat er jedenfalls angekündigt – die Strafzölle erneut ausweiten, und zwar auf alle Importe aus China. Für diesen Fall sagt Weidmann ein um 1,5 Prozent einbrechendes Wachstum voraus: Empfindliche Einbußen drohen, und zwar allen.

Aus chinesischer Sicht wäre ein »Waffenstillstand« sicherlich attraktiv. Die jüngsten Maßnahmen der Trump-Administration lassen eigentlich keinen Zweifel...