The Night Tripper

Im Jahr 1973 hatte Malcolm John Michael Creaux Rebennack Jr., genannt »Mac«, seinen größten Hit. Da war er 32 Jahre alt, hatte gerade sein fünftes Album unter eigenem Namen veröffentlicht und blickte bereits auf eine ziemlich bewegte Zeit im Musikbusiness zurück. »Right Pla ce Wrong Time« war der Titel seines Hits, der davon erzählte, wie es ist, zur falschen Zeit am richtigen Ort zu sein. Oder umgekehrt. Oder in der richtigen Welt, die sich aber falsch anfühlt. Dabei war »Mac« Rebennack tatsächlich am richtigen Ort geboren und aufgewachsen, in New Orleans, diesem musikalischen Schmelztiegel, wo man seit jeher Mardi-Gras-Karnevalsmärsche, Europäisches, Blues, Jazz, karibische Folklore und afrikanische Rhythmen zu einem unvergleichlich kräftigen Eintopf namens »Gumbo« verrührte, der hochexplosiv wurde, als man ihm Rhythm & Blues und Rock ’n’ Roll beimischte.

»Mac« war von Beginn an dabei, saugte die musikalischen Idiome auf, spielte das alles in einer ...